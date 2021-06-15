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Российская газета

ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Черноморский флот РФ отслеживает перемещение зашедших 14 июня в акваторию Черного моря британского эсминца "Дефендер" и нидерландского фрегата "Эвертон". Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной сообщило РИА Новости.

В Центре отметили, что силы и средства Черноморского флота "приступили к контролю за действиями" военных кораблей НАТО.

Ранее ЧФ начал учения в Крыму для отработки обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков.

На прошлой неделе в Черное море вошел американский эсминец Laboon. Как пояснили на 6-м флоте ВМС США, корабль примет участие в "операции по обеспечению безопасности в регионе" вместе с союзниками и партнерами НАТО.

Корабли стран Североатлантического альянса периодически курсируют в Черном море. Так, в феврале-марте этого года они провели первые в этом сезоне учения - Poseidon 21. Помимо выступившей их организатором Румынии в маневрах участвовали Франция, Греция, Испания, Соединенные Штаты Америки и Турция.


Алексей Вакуленко (Симферополь)

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