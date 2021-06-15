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Российская газета

Секреты стратегической АПЛ "Князь Владимир" показали на видео

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Что показывает электронный перископ стратегической подлодки, почему на одной из самой малошумных в мире субмарин дизель-генератор тоже работает очень тихо и как выглядит ракетная палуба "Князя Владимира" - все это удалось увидеть и показать съемочной группе "Звезды". Журналистов официального телеканала Минобороны не просто допустили на борт новейшей АПЛ "Князь Владимир", но и взяли в поход.

Разумеется, секреты подводники раскрыли далеко не все, но рассказали много интересного. Например, что "Князь Владимир" был одним из трех стратегических ракетоносцев, эффектно всплывших весной сквозь лед в Арктике. Другой из тройки была АПЛ "Тула" - она поднималась первой и наводила другие корабли.

Первая лодка усовершенствованного проекта "Борей-А" оснащена электронным перископом - изображение с вынесенной за корпус камеры транслируется в центральный пост. Есть и масса других усовершенствований.

Например, дизель-генератор подлодки - он работает, когда не задействована ядерная энергетическая установка, - очень тихий. Рядом с запущенным агрегатом можно разговаривать, не повышая голоса. Обычно у работающих судовых дизелей возможно только перекрикиваться. Или переписываться.

- При создании этого корабля реализованы многие замыслы по снижению физических полей - в первую очередь, шумности. Установлено новое оборудование, благодаря которому даже дизель-генератор мощностью несколько тысяч киловатт работает достаточно бесшумно, - рассказал командир дивизии подводных лодок Степан Кельбас.

Телекамера проникла и в один из самых секретных отсеков подлодки - ракетный. Он самый большой на корабле - длиной в несколько десятков метров, - трап для передвижения протянут меж громадных цилиндров, пусковых контейнеров баллистических ракет "Булава". На шахту № 7 нанесена красная звездочка с датой и номером экипажа - она означает, что отсюда был выполнен пуск МБР.

- Лодка у нас новая и звездочка пока единственная. Но явно не последняя, - заметил Кельбас.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
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Звездочка
Проекты
955 Борей
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
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