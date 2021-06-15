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Известия.ru

В Черное море зашли корабли ВМС Великобритании и Нидерландов

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org/Brian Burnell

Корабли военно-морских сил Великобритании и Нидерландов зашли в Черное море. Об этом сообщает 14 июня Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

По его данным, силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата «Эвертон» ВМС Нидерландов.

9 июня американский эсминец Laboon вошел в Черное море, за ним также начали слежение силы Черноморского флота.

В тот же день в шестом флоте ВМС США объяснили, что эсминец направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности в регионе. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты «Томагавк» и «Гарпун», а также противоракеты SM-3.

Согласно Конценции Монтрё, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться в Черном море дольше 21 дня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
sm-3
Проекты
ЧФ
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