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Интерфакс-АВН

Бригада морской пехоты Тихоокеанского флота усилена 10 плавающими боевыми машинами БМП-3Ф

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БМП-3Ф
БМП-3Ф.
Источник изображения: Ростех

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Десять новых боевых машин пехоты БМП-3Ф поступили на вооружение бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в Минобороны РФ.

16 июня на полигоне "Бамбурово" в Приморском крае пройдут практические занятия с военнослужащими бригады морской пехоты ТОФ по освоению новой техники (10 бронемашин), говорится в сообщении.

"На танкодроме полигона под руководством опытных инструкторов с экипажами проведут занятия по вождению боевых машин по труднопроходимой пересеченной местности с преодолением различных препятствий, а также им предстоит выполнить упражнения боевых стрельб из вооружения БМП-3Ф. Огонь будет вестись на дистанциях от 300 до 900 метров по мишеням, имитирующим долговременные огневые точки, гранатометчиков и группы пехоты", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Плавающая БМП-3Ф является одной из модификаций БМП-3. Машина имеет достаточно большую скорость на плаву - 10 км/ч, возможность ведения боевых действий и уверенный выход из воды на берег даже при волнении моря до трех баллов.

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