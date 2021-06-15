Войти
ТАСС

Более 127 млн рублей будет направлено на повышение окладов космонавтов

272
0
0
Money
Иллюстрация на тему госзакупок. Источник: Известия.

Как сообщили в пресс-службе правительства, средства на эти цели будут выделены из резервного фонда

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 127 млн рублей на повышение окладов космонавтов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства на данные цели будут выделены из резервного фонда, а получателем станет Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

В апреле Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей.

Должностной оклад - одна из составляющих зарплат космонавтов. В целом их зарплаты складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%. Такую инициативу он озвучил на совещании по вопросам развития космической отрасли. Президент заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.08.2019
МАКС-2019 в первый день своей работы стал площадкой для переговоров лидеров России и Турции
11.09.2013
Роскосмос станет корпорацией
11.09.2013
Вклад в инновационное развитие России
17.06.2013
Валентина Терешкова: Я готова к полету на Марс
11.07.2012
Внеземная оптимизация
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 05:37
  • 41
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 03:34
  • 6
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 03:09
  • 7
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
  • 15.06 01:15
  • 21
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 00:57
  • 7
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 15.06 00:28
  • 7
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 14.06 21:32
  • 20
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 14.06 15:46
  • 133
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 14.06 15:29
  • 135
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 14.06 15:12
  • 6
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 14.06 14:53
  • 1
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
  • 14.06 14:49
  • 2
«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
  • 14.06 13:24
  • 7
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 14.06 10:30
  • 1
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС