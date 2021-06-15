Более 127 млн рублей будет направлено на повышение окладов космонавтов

Как сообщили в пресс-службе правительства, средства на эти цели будут выделены из резервного фонда

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 127 млн рублей на повышение окладов космонавтов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"На финансовое обеспечение решения о повышении окладов космонавтов будет направлено 127,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства на данные цели будут выделены из резервного фонда, а получателем станет Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

В апреле Мишустин подписал постановление, согласно которому оклад кандидатов в космонавты возрастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто уже совершил полет в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей.

Должностной оклад - одна из составляющих зарплат космонавтов. В целом их зарплаты складываются из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты - на 70%. Такую инициативу он озвучил на совещании по вопросам развития космической отрасли. Президент заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.