Войти
Российская газета

Китайский дрон на базе Ан-2 показали на видео

290
0
+1

Китайское телевидение впервые показало автоматическое десантирование груза с борта беспилотника Feihong 98 - телеуправляемой версии легкого многоцелевого самолета Y-5B, который, в свою очередь, является лицензионной копией советского Ан-2.

Feihong 98 является детищем China Aerospace Science and Technology Group, его летные характеристики идентичны Ан-2. Первый полет дрон совершил в 2018 году. По данным разработчика, аппарат предназначен для доставки грузов, транспортировки больных и раненых.

Для автоматического десантирования парашютной платформы на борту беспилотника было смонтировано необходимое оборудование. Группа военнослужащих на земле получила контейнер с различными припасами. Испытания признаны успешными.

Несмотря на солидный возраст прототипа (Ан-2 совершил первый полет в 1957 году), его китайский близнец Y-5B продолжает выпускаться.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ан-2
Компании
CASC
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.03.2021
Авиационная промышленность Украины и ее «перспективы»
15.10.2020
В бой летят старики: может ли «кукурузник» стать дроном-камикадзе
24.08.2020
Первый коммерческий рейс китайского беспилотного самолета Ан-2 (Feihong 98)
22.10.2018
В Китае взлетел Feihong 98 - беспилотник на базе копии советского "Ан-2"
18.02.2016
SAS 2016. Китайские ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 05:37
  • 41
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 03:34
  • 6
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 03:09
  • 7
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
  • 15.06 01:15
  • 21
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 00:57
  • 7
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 15.06 00:28
  • 7
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 14.06 21:32
  • 20
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 14.06 15:46
  • 133
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 14.06 15:29
  • 135
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 14.06 15:12
  • 6
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 14.06 14:53
  • 1
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
  • 14.06 14:49
  • 2
«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
  • 14.06 13:24
  • 7
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 14.06 10:30
  • 1
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС