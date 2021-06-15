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WarSpot

Индийские подводные амбиции

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Источник изображения: warspot.ru

Индийские ВМС меняют свои планы из-за китайских морских амбиций. Вчера, 13 июня, портал indiatimes.com сообщил о том, что Кабинет министров Индии рассматривает изменения в тридцатилетний план (до 2030 года) ВМС Индии по численности и составу подводного флота.

Вместо ранее планировавшихся к постройке 24 дизель-электрических субмарин теперь флот рассматривает возможность закупки 6 атомных и 18 дизельных. При этом часть неатомных подлодок будет оснащаться воздухонезависимой энергетической установкой.

INS Arihant — первая индийская ядерная субмарина

Источник изображения: indiatimes.com

На проект постройки первых трёх атомных субмарин планируется потратить порядка $6,8 млрд. При этом указывается, что первая тройка подлодок будет на 95% индийской постройки, а при строительстве второй тройки этот процент возрастёт. Данные субмарины будут нести «классическое» вооружение.

На данный момент у Индии есть одна атомная подводная лодка INS Arihant, несущая баллистические ракеты. Вторая — INS Arighat, — проходит испытания. Обе субмарины находятся под командованием Стратегических сил, а не ВМС Индии. Планируется построить шесть атомных подлодок типа Arihant. Таким образом Индия в ближайшее десятилетие планирует располагать флотом из 30 субмарин — 6 атомных стратегических, 6 атомных с неядерным вооружением и 18 дизель-электрических.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Проекты
Arihant
ВНЭУ
Ядерный щит
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