Премьер-министр Эстонии назвала Россию "самой большой угрозой для НАТО"

Таллин. 14 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия продолжает оставаться для НАТО "самой большой угрозой" и альянсу необходимо укреплять свою позицию сдерживания и обороны, сообщает агентство BNS.

"Коллективная оборона - важнейшая задача НАТО, и для ее обеспечения НАТО нужно адаптироваться к все более сложной среде безопасности. В наших интересах подтвердить единство альянса и обеспечить единое понимание союзниками стоящих перед НАТО угроз. Россия продолжает оставаться для НАТО самой большой угрозой", - сказала Каллас перед саммитом глав государств и правительств стран-членов Североатлантического альянса, который открывается в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Она добавила, что "альянс должен продолжать укреплять свою позицию сдерживания и обороны, а это требует как ресурсов, так и новых решений".

Как отмечает BNS, страны НАТО соберутся для обсуждения инициированных генсекретарем альянса Йенсом Столтенбергом тем, связанных с развитием НАТО.