Силы специальных операций Нидерландов получат собственную поддержку.

В ближайшие годы ВС Нидерландов намерены вложить значительные средства в поддержку своих сил специальных операций (ССО). В пресс-релизе национального министерства обороны говорится, что важность ССО с годами только возрастает. Кроме того, специальные операции требуют дополнительных компетенций, которые варьируются от логистической и медицинской поддержки до специализированных знаний в области связи, минно-взрывного дела и воздушных операций.

Первым официальным шагом в этом направлении стало учреждение в начале июня 2021 года роты поддержки ССО (SOF SPTcie) в составе корпуса сил специального назначения Королевской армии Нидерландов (Korps Commandotroepen, KCT). Аналогичный шаг запланирован на июль с ССО ВМС Нидерландов (Netherlands Maritime Special Operations Forces, NLMARSOF) из состава корпуса морской пехоты (Korps Mariniers). Помимо того, с 1 сентября на поддержке ССО сконцентрируется рота 11-й аэромобильной бригады.

Эмблема роты поддержки специальных операций

В настоящее время поддержка KCT и NLMARSOF выполняют другие подразделения ВС Нидерландов. Однако у этого подхода имеются недостатки. В частности, им не всегда доступно необходимое снаряжение и оснащение, что сказывается на готовности поддерживающих подразделений к выполнению задач совместно с ССО.

Рота поддержки корпуса сил СпН

Военнослужащий ССО Нидерландов со служебной собаков

Согласно публикациям голландская рота поддержки ССО будет состоять из подразделений материально-технического обеспечения, медицинской помощи и связи, которые не только пополнятся новым личным составом и материальными средствами, но и новыми компетенциями. Так, в составе роты планируется иметь группу тактической разведки. Её личный состав получит специальные навыки, необходимые для выявления и обезвреживания боеприпасов, СВУ и выполнения иных инженерных работ.

Другим важным элементов станет специально обученная мобильная медицинская группа с хирургическим отделением. Предусматривается, что группа сможет обеспечить качественную медицинскую помощь в зоне боевых действий в непосредственной близости от районов действия сил специальных операций. Группа боевого управления (Combat Control Team) роты сможет организовывать и поддерживать вертолетные миссии и применение БПЛА. В роте также предусматривается объединить команды служебных собак KCT.

Подразделение поддержки NLMARSOF

Элементы поддержки ССО ВМС Нидерландов также будут сосредоточены в составе отдельного подразделения обеспечения SST (SOF Support Troop). Соответствующие специалисты по авиационной (включая БПЛА) и огневой поддержки укрепят его штаб и учебную группу. В состав также войдет группа тактической разведки, морская секция СВУ и кинологическая группа.

Организация связи в интересах специальных операций

Различные возможности

Вспомогательные элементы, являющиеся частью организации KCT и NLMARSOF, в терминологии специальных операций получили обозначение «выделенных помощников» (dedicated enablers). Для выполнения своих задач они имеют специальную организацию, подготовку и оснащение.

Помимо них существуют «назначенные помощники» (designated enablers). Последние не являются частью сил специальных операций, но при необходимости способны оказать поддержку. В основном это подразделения 11-й аэромобильной бригады и корпуса морской пехоты.

Чтобы улучшить взаимодействие между ССО и этими «назначенными помощниками», последним планируется передать специальное оснащение: оборудование ночного видения и средства связи. Они также адаптируют свою программу подготовки к программе ССО.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de