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Интерфакс-АВН

Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать военный потенциал "для противодействия России"

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕФАКС - НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

Он повторил, что "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

Генсек отметил: "Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".

По его словам, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Столтенберг заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, - "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО - ИФ), таких как Украина и Грузия".

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