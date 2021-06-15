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РИА Новости

National Interest объяснил, почему Байден должен бояться российских бомбардировщиков Ту-160

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Репетиция парада Победы в Алабино
Репетиция парада Победы в Алабино.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Тревор Филсет объяснил, почему президент США Джо Байден должен опасаться российских тяжелых бомбардировщиков Ту-160.

Филсет напомнил, что Ту-160, по кодификации НАТО "Блэкджэк", имеет колоссальные размеры. Его построили в ответ на разработку в Штатах бомбардировщика B-1 Lancer. Однако российский самолет остается самым тяжелым и большим в мире, и намного превосходит своего американского соперника, пишет автор.

Он также отметил, что в СССР Ту-160 побил огромное количество рекордов скорости, взлетной массы (275 тысяч килограмм), а также высоты полета с различными тяжелыми грузами.

"Возможно, благодаря этому невероятному послужному списку бомбардировщик до сих пор стоит на вооружении современных ВВС России", — предположил Филсет.

Автор уточнил, что Москва серьезно модернизировала Ту-160 за последние десятилетия, по большей части в электронике.

"И, хотя самолеты отнюдь не новые, они продолжают устанавливать рекорды. Еще в 2010 году российские летчики пролетели на бомбардировщике 18 тысяч километров с двумя дозаправками в воздухе", — подытожил колумнист.

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