НАТО пересмотрит стратегическую концепцию ради ответа России и Китаю

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию для ответа на "действия России" и вызовы со стороны Китая, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Документ подготовят для принятия на саммите организации в следующем году, уточнили в американской администрации.

Отмечается, что обновленная концепция будет определять подход альянса к "изменяющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России", а также вызовы, которые перед безопасностью блока ставит Китай.

Релиз появился незадолго до начала саммита лидеров стран-участниц НАТО, который откроется в понедельник, 14 июня, в Брюсселе.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщало, что НАТО может отказаться от размещения ядерных ракет в Европе.