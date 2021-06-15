Войти
РИА Новости

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию ради ответа России и Китаю

281
0
0
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО.
Источник изображения: © Sgt. Kirstin Merrimarahajara

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию для ответа на "действия России" и вызовы со стороны Китая, передает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Документ подготовят для принятия на саммите организации в следующем году, уточнили в американской администрации.

Отмечается, что обновленная концепция будет определять подход альянса к "изменяющейся стратегической среде, которая включает агрессивную политику и действия России", а также вызовы, которые перед безопасностью блока ставит Китай.

Релиз появился незадолго до начала саммита лидеров стран-участниц НАТО, который откроется в понедельник, 14 июня, в Брюсселе.

В воскресенье утром радио Sputnik сообщало, что НАТО может отказаться от размещения ядерных ракет в Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
16.08.2019
Die Welt (Германия): мечта об особом пути
14.08.2019
Ракеты средней и меньшей дальновидности
17.02.2015
Не все запущено
24.04.2013
США втягивают РФ в новую военную гонку
16.04.2013
Есть только МиГ...
08.10.2007
Наногонка вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 05:37
  • 41
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 15.06 03:34
  • 6
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 15.06 03:09
  • 7
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 15.06 02:39
  • 7
Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО
  • 15.06 01:15
  • 21
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.06 00:57
  • 7
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 15.06 00:28
  • 7
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 14.06 21:32
  • 20
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 14.06 15:46
  • 133
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 14.06 15:29
  • 135
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 14.06 15:12
  • 6
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 14.06 14:53
  • 1
В США предложили решение «дьявольской проблемы» российских подлодок
  • 14.06 14:49
  • 2
«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
  • 14.06 13:24
  • 7
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 14.06 10:30
  • 1
Исполнительный директор «Роскосмоса» сменил должность из-за критики съемок на МКС