В США хотят за счет сокращения военного бюджета бороться с нищетой

В США предложили бороться с нищетой за счет сокращения военного бюджета, пишет Newsweek. Группа американских конгрессменов уже подготовила проект резолюции о преодолении бедности населения, передает телеканал «Известия». В частности, активисты предлагают направить на помощь бездомным $50 млрд, которые Вашингтон сэкономит в результате вывода войск из Афганистана.

Пока у американских властей с каждого свободного доллара 53 цента идут Пентагону и только 15 — на программы борьбы с бедностью. С начала этого века в войнах, где участвовала американская армия, убито более 800 тыс. человек, пришлось покинуть свое жилище 37 млн, отмечают авторы законодательной инициативы. В то же время примерно 140 млн граждан США живут за чертой бедности. Если снизить траты на оборону на $350 млрд, то есть почти вдвое, страна всё равно будет в безопасности, убеждены авторы резолюции. Пока, правда, конгрессмены просят сократить военный бюджет в пользу бедных только на 10%.

В США предложили бороться с нищетой за счет сокращения военного бюджета, пишет Newsweek. Группа американских конгрессменов уже подготовила проект резолюции о преодолении бедности населения, передает телеканал «Известия». В частности, активисты предлагают направить на помощь бездомным $50 млрд, которые Вашингтон сэкономит в результате вывода войск из Афганистана. Пока у американских властей с каждого свободного доллара 53 цента идут Пентагону и только 15 — на программы борьбы с бедностью.

С начала этого века в войнах, где участвовала американская армия, убито более 800 тыс. человек, пришлось покинуть свое жилище 37 млн, отмечают авторы законодательной инициативы. В то же время примерно 140 млн граждан США живут за чертой бедности. Если снизить траты на оборону на $350 млрд, то есть почти вдвое, страна всё равно будет в безопасности, убеждены авторы резолюции. Пока, правда, конгрессмены просят сократить военный бюджет в пользу бедных только на 10%.