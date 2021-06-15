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Известия.ru

В США хотят за счет сокращения военного бюджета бороться с нищетой

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В США предложили бороться с нищетой за счет сокращения военного бюджета, пишет Newsweek. Группа американских конгрессменов уже подготовила проект резолюции о преодолении бедности населения, передает телеканал «Известия». В частности, активисты предлагают направить на помощь бездомным $50 млрд, которые Вашингтон сэкономит в результате вывода войск из Афганистана.

Пока у американских властей с каждого свободного доллара 53 цента идут Пентагону и только 15 — на программы борьбы с бедностью. С начала этого века в войнах, где участвовала американская армия, убито более 800 тыс. человек, пришлось покинуть свое жилище 37 млн, отмечают авторы законодательной инициативы. В то же время примерно 140 млн граждан США живут за чертой бедности. Если снизить траты на оборону на $350 млрд, то есть почти вдвое, страна всё равно будет в безопасности, убеждены авторы резолюции. Пока, правда, конгрессмены просят сократить военный бюджет в пользу бедных только на 10%.

В США предложили бороться с нищетой за счет сокращения военного бюджета, пишет Newsweek. Группа американских конгрессменов уже подготовила проект резолюции о преодолении бедности населения, передает телеканал «Известия». В частности, активисты предлагают направить на помощь бездомным $50 млрд, которые Вашингтон сэкономит в результате вывода войск из Афганистана. Пока у американских властей с каждого свободного доллара 53 цента идут Пентагону и только 15 — на программы борьбы с бедностью.

С начала этого века в войнах, где участвовала американская армия, убито более 800 тыс. человек, пришлось покинуть свое жилище 37 млн, отмечают авторы законодательной инициативы. В то же время примерно 140 млн граждан США живут за чертой бедности. Если снизить траты на оборону на $350 млрд, то есть почти вдвое, страна всё равно будет в безопасности, убеждены авторы резолюции. Пока, правда, конгрессмены просят сократить военный бюджет в пользу бедных только на 10%.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Афганистан
США
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