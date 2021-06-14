МиГ-31 получил ракеты малой дальности.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новые ракеты ближнего воздушного боя Р-74М. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны, их уже испытали на недавних учениях на Камчатке.

Сейчас ВКС России ведут модернизацию МиГ-31 до версии МиГ-31БМ, но на вооружении перехватчик останется до 2028 года. Потом их должен заменить перспективный МиГ-41. МиГ-31 способен развивать скорость до трех тысяч километров в час, а его боевой радиус составляет 720 километров. Ракеты, входящие в номенклатуру вооружений перехватчика, позволяют ему поражать воздушные цели на дальности до 280 километров. Основу вооружения истребителя составляют ракеты класса «воздух-воздух» различных типов, которые крепятся на шести точках подвески, а также автоматическая пушка калибра 23 миллиметра. Поскольку самолеты предназначены для боя на больших дистанциях, малозаметные беспилотники и высокоскоростные ракеты представляют для них угрозу.

Источник «Известий» в Министерстве обороны сообщил, что МиГ-31БМ уже получили ракеты малой дальности Р-74М и даже успели их испытать на недавних учениях на Камчатке. Р-74М представляет собой переработанную ракету Р-73 и в небольших количествах поставляется в войска с 2015 года. Благодаря улучшенной двухдиапазонной инфракрасной головке самонаведения она с большого расстояния видит небольшие горячие объекты и подходит для поражения дронов и крылатых ракет. Стрелять ракетой можно с минимальной дистанции до объекта в 300 метров.

Посмотреть, как собирают истребители, удается довольно редко из-за коммерческих и государственных тайн. Вы можете почитать об этом в нашем репортаже с луховицкого завода корпорации «МиГ».

Василиса Чернявцева