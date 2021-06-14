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Техкульт

В сети появилось фото нового секретного истребителя китайских ВМС

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FC-31 Gyrfalcon

Недавно военные эксперты обратили внимание на появившееся в СМИ фото китайского истребителя FC-31 Gyrfalcon (предыдущее название J-31), разработанного Shenyang Aircraft Corporation и имеющего большое внешнее сходство со своими знаменитыми американскими предшественниками – F-22 и F-35.

Истребитель впервые «засветился» в 2012 году и после этого без малого 10 лет находился в тени — по официальной версии, все это время специалисты устраняли серьезные проблемы с его двигателями. И вот, в прошлом году появились признаки того, что F-31 может быть принят на вооружение китайских ВМС в качестве палубного истребителя, но уже под маркировкой J-35.

FC-31 Gyrfalcon

От заокеанских прототипов он «унаследовал» переднюю часть (как у F-35), плоское хвостовое оперение с двумя двигателями (как F-22), внутренние оружейные отсеки и три стойки шасси. По всей вероятности, FC-31 будут базироваться на третьем строящемся для ВМС Китая авианосце. Всего ВМС НОАК в будущем будут располагать шестью авианосцами, четыре из которых получат FC-31. По оценкам экспертов, Китай (с учетом американского опыта) очень прагматично и осторожно относится к оснащению своего флота авианосцами: во-первых, это чрезвычайно дорого, а во-вторых, для современного высокоточного оружия громоздкие авианосцы — прекрасная мишень.

FC-31 Gyrfalcon

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Страны
Китай
США
Продукция
F-22
F-35
J-31
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Авианосец
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