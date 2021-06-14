Новый американский «охотник» за дронами уничтожит их таинственным розовым веществом

Система Mobile Force Protection

Американское оборонное агентство DARPA представило новую систему борьбы с беспилотниками, угрожающими транспортным военным колоннам — систему Mobile Force Protection (MFP).

В ее состав входят беспилотники-перехватчики, выбрасывающие неизвестный материал, от которого вражеский беспилотник падает на землю. Программа защиты мобильных сил (MFR), инициированная DARPA, стартовала в 2017 году. В соответствии с ней предстояло разработать интегрированную систему по уничтожению беспилотников, находящихся на расстоянии до 1 км от движущейся колонны с минимальными последствиями для окружающих. Система должна была быть компактной и мобильной, для чего ее предполагалось развернуть на базе внедорожника Humvee или патрульного катера длиной 7,5 метров. В текущем варианте система выглядит так: на Humvee устанавливается радар для автоматического обнаружения вражеских БПЛА. После обнаружения навстречу беспилотнику устремляется дрон-перехватчик, напоминающий IG-88B из «Звездных войн». Его главное оружие — загадочное розовое вещество, которым он выстреливает в цель, после чего вражеский беспилотник теряет подвижность и падает. Что из себя представляет это вещество, никому неизвестно.