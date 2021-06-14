Войти
Техкульт

Новый американский «охотник» за дронами уничтожит их таинственным розовым веществом

285
0
0

Система Mobile Force Protection

Американское оборонное агентство DARPA представило новую систему борьбы с беспилотниками, угрожающими транспортным военным колоннам — систему Mobile Force Protection (MFP).

В ее состав входят беспилотники-перехватчики, выбрасывающие неизвестный материал, от которого вражеский беспилотник падает на землю. Программа защиты мобильных сил (MFR), инициированная DARPA, стартовала в 2017 году. В соответствии с ней предстояло разработать интегрированную систему по уничтожению беспилотников, находящихся на расстоянии до 1 км от движущейся колонны с минимальными последствиями для окружающих. Система должна была быть компактной и мобильной, для чего ее предполагалось развернуть на базе внедорожника Humvee или патрульного катера длиной 7,5 метров. В текущем варианте система выглядит так: на Humvee устанавливается радар для автоматического обнаружения вражеских БПЛА. После обнаружения навстречу беспилотнику устремляется дрон-перехватчик, напоминающий IG-88B из «Звездных войн». Его главное оружие — загадочное розовое вещество, которым он выстреливает в цель, после чего вражеский беспилотник теряет подвижность и падает. Что из себя представляет это вещество, никому неизвестно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.05.2021
Неувядающая стреляющая экзотика
16.12.2020
Что видит один – видят все
31.10.2016
Пентагон столкнулся с "дилеммой Терминатора": следует ли использовать роботов, способных убивать самостоятельно? (The New York Times)
26.06.2015
Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2