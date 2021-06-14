Войти
Техкульт

Ровер Perseverance снял потрясающую 360-градусную панораму Марса

268
0
0

Марс

НАСА опубликовало потрясающую марсианскую панораму, состоящую почти из тысячи фотоснимков размером около 2,5 млрд. пикселей в районе Ван Зил Оверлук кратера Езеро. Фото сделаны в период с 15 по 26 апреля с помощью системы Mastcam-Z, установленной на ровере Perseverance. Если внимательно присмотреться, то на одном из снимков можно увидеть первый марсианский вертолет и даже несколько фрагментов породы, сдвинутых колесами марсохода.

Perseverance совершил посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля и с тех пор работает буквально «без выходных». В его послужном марсианском списке уже значатся: пять граммов кислорода, добытые из атмосферы, насыщенной СО2, несколько серий снимков и даже первая в истории марсианская звукозапись, которую сегодня может прослушать любой желающий. Миссия Perseverance также войдет в историю запуском первого марсианского вертолета, который на сегодняшний день совершил уже семь полетов, преодолев почти 30 метров над кратером Езеро. Следующий и основной этап миссии — поиск следов древней марсианской жизни. В соответствии с программой, ровер приступит к сбору образцов породы. Очередная миссия, стартующая через пять лет, прибудет на Марс, чтобы забрать собранные образцы и доставить их на Землю для изучения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
16.09.2019
Новый марсоход NASA потяжелел на 20 кг после балансировки
21.08.2019
Сборка тяжелой ракеты SLS для полета на Луну будет завершена к концу 2019 года
14.08.2019
В США обещают через три года показать ядерный реактор для базы на Марсе
12.07.2019
Большинство американцев впервые поддержали идею высадки США на Марс - опрос
03.07.2019
NASA провело испытание системы аварийного прекращения полета корабля Orion
24.06.2019
В NASA заканчивают сборку нового марсохода
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2