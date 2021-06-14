Ровер Perseverance снял потрясающую 360-градусную панораму Марса

Марс

НАСА опубликовало потрясающую марсианскую панораму, состоящую почти из тысячи фотоснимков размером около 2,5 млрд. пикселей в районе Ван Зил Оверлук кратера Езеро. Фото сделаны в период с 15 по 26 апреля с помощью системы Mastcam-Z, установленной на ровере Perseverance. Если внимательно присмотреться, то на одном из снимков можно увидеть первый марсианский вертолет и даже несколько фрагментов породы, сдвинутых колесами марсохода.

Perseverance совершил посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля и с тех пор работает буквально «без выходных». В его послужном марсианском списке уже значатся: пять граммов кислорода, добытые из атмосферы, насыщенной СО2, несколько серий снимков и даже первая в истории марсианская звукозапись, которую сегодня может прослушать любой желающий. Миссия Perseverance также войдет в историю запуском первого марсианского вертолета, который на сегодняшний день совершил уже семь полетов, преодолев почти 30 метров над кратером Езеро. Следующий и основной этап миссии — поиск следов древней марсианской жизни. В соответствии с программой, ровер приступит к сбору образцов породы. Очередная миссия, стартующая через пять лет, прибудет на Марс, чтобы забрать собранные образцы и доставить их на Землю для изучения.