Истребитель Rafale, возможно, побеждает в тендере в Швейцарии

Как сообщила швейцарская газета "Le Matin", согласно сведениям, циркулирующим в правительственных кругах Швейцарии, французский самолет Dassault Rafale побеждает в тендере на новый истребитель для ВВС Швейцарии. Официальное решение о выборе типа самолета в данном тендере будет принято Федеральным советом (правительством Швейцарии) в этом месяце - предположительно, 23 июня.

Истребитель Dassault Rafale ВВС Швейцарии (c) неофициальный скин-арт авторства Ericoptere для авиасимулятора X-Plane 11

Напомним, что в настоящее время по программе Neues Kampfflugzeug (NKF, также обозначается как Air2030) правительство Швейцарии намерено закупить от 36 до 40 новых истребителей на сумму до 6 млрд швейцарских франков (6,49 млрд долл) для замены нынешнего парка боевых самолетов ВВС Швейцарии из 30 истребителей Boeing F/A-18C/D Hornet и 24 истребителей Northrop F-5E/F Tiger II. Одновременно по программе Bodengestützte-Luft-Verteidigung (Bodluv) планируется закупка зенитных ракетных систем средней и большой дальности, на что планируется израсходовать до 2 млрд швейцарских франков (сейчас Швейцария не имеет таких систем на вооружении).

На референдуме 27 сентября 2020 года избиратели Швейцарии небольшим большинством ("за" - 50,14% принявших участие в референдуме, перевес всего в 8670 голосов, в голосовании приняли участие 59,41% избирателей) поддержали программы закупки новых истребителей и средств ПВО.

10 января 2020 года швейцарское оборонное закупочное ведомство Аrmasuisse разослало по программе NKF запрос предложений производителям истребителей четырех типов: Boeing F/A-18E/F Super Hornet Block III, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35А Lightning II (шведский Saab JAS-39E/F Gripen теперь в тендере не участвует). Одновременно по программе Bodluv был разослан запрос предложений относительно приобретения ЗРС Eurosam SAMP/T и Raytheon Patriot.

Решение о выборе образцов по обеим программам должно быть принято летом 2021 года, с утверждением закупок парламентом в 2022 году. Поставку новых истребителей и ЗРС предполагается произвести с 2025 по 2030 годы.

Теперь газета "Le Matin" сообщает, что, по информации из источников в Берне, выбор американских истребителей маловероятен по политическим соображениям, тем более, что левые партии грозятся в этом случае референдумом об одобрении закупки американских самолетов.

Укажем, что сейчас Швейцария предпринимает уже в вторую попытку приобрести новые истребители - после тендера 2009-2011 годов, в котором участвовали самолеты Dassaul Rafale, Eurofighter Typhoon и Saab JAS-39E Gripen NG. Хотя тогда ВВС Швейцарии по результатам испытаний всех трех типов неофициально также склонялись к самолету Rafale, показавшему наилучшие балльные характеристики при сравнительном анализе, однако в ноябре 2011 года правительством Швейцарии был выбран самый дешевый вариант в виде закупки 22 шведских истребителей JAS-39E на сумму 3,1 млрд швейцарских франков. Однако на состоявшемся 18 мая 2014 года общенациональном референдуме с небольшим перевесом (53,4%) большинство его участников высказались против программы закупки 22 истребителей JAS-39E, главным образом по экономическим соображениям.

Угроза нового референдума, на котором после подведения результатов тендера может быть одобрена (или отвергнута) закупка уже выбранных самолетов, и за который агитируют противники закупки новых истребителей (во главе с движением "Швейцария без армии" - GSoA), нависает и над нынешней швейцарской истребительной программой.