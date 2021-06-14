В «Роскосмосе» получили запросы туристов на выход в открытый космос

Предприятие «Роскосмоса» компания «Главкосмос» получило запросы на организацию выхода туристов в открытый космос. Об этом 13 июня говорится в сообщении на сайте компании.

«Топ-менеджмент «Главкосмоса» посетил в пятницу АО «Научно-производственное предприятие «Звезда» (НПП «Звезда») в подмосковном Томилино», — отмечается в сообщении.

Стороны обсудили возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП «Звезда», для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов.

1 июня сообщалось, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» построит два транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» для космических туристов. Заказчик заплатит ракетно-космической корпорации около 5,056 млрд рублей.

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что экипажи и космические туристы смогут посещать новую орбитальную станцию.

13 мая стало известно, что японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию на корабле «Союз МС-20» в декабре 2021 года. Продолжительность полета японских туристов составит 12 суток.