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ТАСС

"Главкосмос" получил запросы от возможных космических туристов на выход в открытый космос

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Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2018 году
Россияне Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос в 2018 году.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Роскосмоса

Выход будет осуществлен вместе с профессиональным космонавтом в рамках контракта между РКК и компанией Space Adventures Inc.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" получил запросы от возможных туристов на совершение выходов в открытый космос. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во воскресенье по итогам состоявшихся в Томилине переговоров топ-менеджмента компании с руководством НПП "Звезда".

"Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила, что один из космических туристов во время полета на Международную космическую станцию в 2023 году совершит выход в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом в рамках контракта между РКК и компанией Space Adventures Inc. (США).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Проекты
МКС
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