Последняя вахта «Стража»

Стратегическая авиация США планирует поддерживать боеготовность парка бомбардировщиков B-1B с помощью каннибализма

В 1983-1988 гг. американская стратегическая авиация получила ровно 100 стратегических бомбардировщиков B-1B «Лансер», из которых до последнего времени в строю оставалось около 60 машин, а остальные были потеряны в авариях и катастрофах либо выведены из эксплуатации и отправлены на базы хранения. Для поддержания парка машин в строю до 2036 года было решено оставить в строю 45 самолётов, а остальные использовать как доноры запчастей и узлов.

Недавно один из бомбардировщиков с серийным номером 81-101 и собственным именем «Страж» (Watchman) было решено разобрать и отправить в Национальный институт авиационных исследований при Государственном университете в Уичите, штат Канзас. Там конструкцию отсканируют и создадут на основе обмеров подробную 3D-модель, с помощью которой планируется моделировать и прогнозировать усталостные разрушения элементов планера списанных машин для оценки возможности их использования на остающихся в строю «стратегах». Процесс транспортировки по автомобильным дорогам фюзеляжа гиганта, с которого демонтировано вооружение и специальное оборудование, выглядит весьма необычно.