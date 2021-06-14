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WarSpot

Крыса Магава завершает военную службу

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Источник изображения: warspot.ru

Крыса, удостоенная медали за хорошую службу, уходит на пенсию. Вчера, 12 июня, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что грызун по имени Магава завершает военную карьеру после пяти лет сапёрных работ.

Золотую медаль Магаве присудила британская благотворительная организация PDSA в ноябре прошлого года. «За преданность долгу и спасение жизней в ходе выявления и обезвреживания смертоносных наземных мин в Камбодже», — гласит сертификат.

Крыса Магава с золотой медалью

Источник изображения: bbc.com

Магава родилcя и вырос в Танзании, весит 1,2 кг и достиг 70 см в длину. Хотя он намного больше обычной крысы, его размер и вес всё равно слишком малы, чтобы активировать противопехотную мину. Семилетний Магава является представителем вида гамбийских хомяковых крыс, которые могут вырастать до 90 см (с учётом хвоста) и живут до 8 лет. Магава одним из первых прошёл годовой курс подготовки в Танзании, где бельгийская благотворительная организация Apopo с 90-х годов учит животных вынюхивать мины. Участников своей программы организация Apopo называет HeroRATs («крысы-герои»). Их учат вынюхивать не металл, а химические соединения, из которых состоят взрывчатые вещества.

За свою военную карьеру Магава обнаружил 71 мину и десятки неразорвавшихся снарядов. Его успешная служба позволила Apopo подготовить ещё десятки грызунов-сапёров, в том числе для службы в Камбодже.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Камбоджа
Танзания
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