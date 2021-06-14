Корабли и вертолеты ТОФ на учениях в Тихом океане вытеснили подлодку условного противника

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корабли и вертолеты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника, сообщили в Минобороны.

"Командующим группировки сил ТОФ в дальней морской зоне было принято решение о преследовании и вытеснении из района проведения учений подводной лодки корветами "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". В ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ в дальней морской зоне выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190", - говорится в сообщении.

Поиск и слежение за подводными лодками условного противника провели противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников" три корвета и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

Подлодку обнаружил экипаж "Адмирала Пантелеева" и доложил об этом на главный командный пункт корабля управления "Маршал Крылов" командующему группировки. Для слежения и классификации подводной лодки были подняты Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием.

Отмечается, что корабельные тактические группы флота вышли из мест базирования и районов дежурств и перед развертыванием прошли около 4 тысяч километров.

Учения проводятся центральной части Тихого океана, к ним привлечены до 20 надводных кораблей, подлодки и суда обеспечения.