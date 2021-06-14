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Известия.ru

Суд оставил под стражей обвиняемого в краже из «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ростовский областной суд не удовлетворил жалобу защиты Жоры Хачунца на решение о продлении ареста по делу о краже оборудования из грузового отсека «самолета Судного дня» Ил-80. Об этом 13 июня рассказала адвоката Хачунца Ольга Бояркина.

«Жалобу не удовлетворили, постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений», — цитирует Бояркину ТАСС.

Ранее в этот день Бояркина рассказала, что ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) была обнаружена на месте кражи. По словам адвоката, этот работник проходит по делу в качестве свидетеля.

Ил-80, или «самолет Судного дня», был доставлен в Таганрог на очередную плановую модернизацию и продление ресурса. 7 декабря 2020 года стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета на аэродроме Таганрог-Южный и украли радиоаппаратуру стоимостью более 1 млн рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На следующий день в транспортной полиции Ростовской области заявили, что совершить кражу могли сотрудники ТАНТК. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

По факту кражи из «самолета Судного дня» возбуждено уголовное дело.

В начале января текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с «самолета Судного дня». Свою вину он не признает.

Определение «самолет Судного дня» появилось в США. Эти борты должны эвакуировать высшее военное руководство страны в случае угрозы, например ядерной войны, и стать командным центром вооруженных сил в небе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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