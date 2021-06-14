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РИА Новости

СМИ: НАТО может отказаться от размещения ядерных ракет в Европе

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 13 июня/ Радио Sputnik. Страны НАТО по итогам саммита в Брюсселе могут выступить против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает журнал Defense News, ссылаясь на источники в ЕС и сенате американского Конгресса.

По данным журнала, такое предложение прорабатывается для возможного включения в проект итогового коммюнике.

В НАТО рассматривают этот шаг как способ снизить напряженность в отношениях с Россией. Это, замечает Defense News, может быть "первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями" перед саммитом лидеров России и США в Женеве.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности не развертывать на европейской части территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также "вооружения, по классификации которых стороны не смогли договориться".

Это, по ловам главы государства, будет возможно в случае встречных шагов с американской стороны.

Сразу после инаугурации президент США Джо Байден договорился с российской стороной о продлении СНВ-3.

Зимой этого года радио Sputnik сообщило, как спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил перспективы отношений РФ и США после продления Договора СНВ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
СНВ-3
Ядерный щит
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