В Тихом океане начались учения с участием 20 боевых кораблей ТОФ

В Тихом океане проходят учения с 20 кораблями, подводными лодками Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и дальней противолодочной авиацией. Об этом 13 июня рассказал командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — заявил Кабанцов.

Отмечается, что в учениях принимают участие корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Они преодолели 4 тыс. км с мест базирования и районов дежурств.

В рамках учений отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования.

Так, противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника. Затем они вытеснили ее из района проведения учения.

Ранее, 11 июня, сообщалось, что подразделения Черноморского флота России приступили к учениям по обороне важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника в Крыму.

В отработке задач задействованы самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, а также Ан-26, Бе-12 и вертолеты. Всего — 15 единиц авиационной техники. Также к маневрам привлечено около 50 единиц вооружения и военной и спецтехники.