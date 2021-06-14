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Российская газета

Корабли ТОФ обнаружили "вражескую" подлодку в Тихом океане

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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Корабли Тихоокеанского флота завершили развертывание в рамках масштабных учений в центральной части Тихого океана и в воскресенье приступили к тренировкам в составе группировки дальней морской зоны ТОФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Константина Кабанцова.

Так, противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ отработали поиск и слежение за "вражеской" субмариной, а затем вытеснили ее за пределы заданного района.

В учениях задействованы около 20 надводных кораблей, кроме них к маневрам привлечены подводные лодки и суда обеспечения. Среди участников учений - ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Эти корабли оснащены управляемым ракетным оружием.

Суда и субмарины совершили переход протяженностью четыре тысячи километров. Они прибыли в место маневров из пунктов базирования и районов несения дежурства.

Кроме того, в тренировках задействованы около 20 воздушных судов.


Ольга Коваль

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ка-27ПЛ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
20380 Корвет-1
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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