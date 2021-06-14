НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

Страны-члены НАТО планируют выступить против размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования, об этом сообщило в воскресенье, 13 июня, издание Defense News со ссылками на источники в альянсе.

«Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе», — указывает издание со ссылкой на американского и европейского чиновников.

По данным источников, такое положение включено в черновой проект коммюнике саммита НАТО, который должен пройти 14 июня в Брюсселе. Оно рассматривается как «способ ослабления напряженности в отношениях с Москвой и налаживания диалога по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве 16 июня».

Как отметили в Defense News, на саммите президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Москва может вновь предложить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

При этом для включения положения по ракетам в итоговое коммюнике саммита Североатлантического альянса требуется согласие американского лидера. Если он его одобрит, и инициатива приобретет официальный статус, то в Конгрессе США президент «заслужит похвалу» от сторонников контроля над вооружениями, однако по нему «нанесут удары ястребы», защищающие ядерное оружие.

2 августа 2019 года США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив российскую сторону в его нарушении. Россия также была вынуждена приостановить выполнение своих обязательств.

ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.