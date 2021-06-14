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Известия.ru

Блок на посту: на Балтике стартовали крупнейшие военные игры НАТО

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/COVER Images/Keystone Press Agency

Какие новые элементы боевых действий будет отрабатывать альянс

На двухнедельные учения Baltops, стартовавшие 6 июня, собралось более 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов и свыше 4 тыс. военных из 18 стран НАТО. Это сделало юбилейные — 50-е по счету — маневры крупнейшими за последние годы. На них отработают атаки береговых целей, кибероперации, поиск подводных лодок и высадят морской десант в Литве. Направлены ли эти военные игры против России и как изменился сценарий их проведения, разбирался обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Фото: Global Look Press/Petra Nowack via www.imago-image/www.imago-images.de

Источник изображения: iz.ru


Изменившиеся приоритеты

По словам источников «Известий» в Минобороны, несмотря на декларированный достаточно миролюбивый план учений Baltops, в ходе этих маневров участники отрабатывают агрессивные действия. В том числе совместное нанесение ударов по береговым и морским целям, изоляции отдельных районов акватории, а также патрульные и досмотровые операции.

Учения сильно превзойдут по масштабу прошлогодние. Тогда из-за инфекционных ограничений они включали только воздушный и морской компонент. В этом июне в дело активно введут не только морскую пехоту, но и специалистов по кибероперациям.

Уже в первые дни учений над Балтикой курсировал американский стратегический бомбардировщик B-52H под эскортом истребителей F-16 датских и нидерландских ВВС и шведских Saab JAS-39 Gripen. Это довольно редкое явление в регионе.

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen

Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Российское посольство в Вашингтоне заявило, что применение Пентагоном в маневрах Baltops B-52H, способного нести ядерные боеприпасы, — очередная провокация. Подобное «бряцание оружием» нагнетает напряженность в Европе. Диппредставительство призвало прекратить опасную активность у границ РФ.

Ранее российское военное командование уже обвиняло американские B-52H в агрессивных маневрах в Европе. По словам главнокомандующего Воздушно-космических сил Сергея Суровикина, в прошлом году такие бомбардировщики отрабатывали ракетные удары по объектам в Калининградской области и на западных рубежах России.

Сценарий учений этого года сильно отличается от тех же мероприятий периода более спокойных взаимоотношений России с Североатлантическим альянсом. В предыдущий юбилей — в 40-х учений Baltops в 2012 году — принимал участие большой десантный корабль Балтийского флота «Калининград». Тогда основными приоритетами заявлялись борьба с минами, пиратством, терроризмом, помощь и спасение на море.

В этом году российские корабли не приглашали, и на первом плане стоят совсем другие задачи. Теперь они гораздо больше похожи на настоящие боевые операции. Уже объявлено, что корабли союзников по блоку отработают совместную противовоздушную оборону, поиск и уничтожение подводных лодок на Балтике и проведут десантную операцию в Литве. Важной задачей станет обеспечение свободы судоходства через естественные узости проливов на Балтике.

— Безусловно, проводимые НАТО учения Baltops в Балтийском регионе полностью заточены против России, названной основным противником альянса. Все поставленные там задачи реализуют, держа в уме нас, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Нет никаких иллюзий насчет замысла. Сейчас идет активное восстановление натовской, американской группировки в Европе, после периода некоего мирного сосуществования, когда НАТО непрерывно сокращалось и не заявляло об угрозе из России.

Фото: Global Look Press/COVER Images/Keystone Press Agency

Источник изображения: iz.ru

Сегодня поставлена задача вернуть боеспособность группировки НАТО в Европе и максимально развернуть силы блока вдоль российских границ. В связи с этим увеличивается интенсивность учений, растет численность привлекаемых к ним войск, и мы видим совершенно другую риторику из уст различных официальных структур блока и американцев, добавил Владислав Шурыгин. Он убежден: необходимо понимать, что в НАТО практически открыто называют нас основным противником и готовятся к противостоянию с нами.

Киберзащита и десант в Прибалтике

Учения стартовали в районе датских проливов и будут постепенно смещаться на восток, ближе к прибалтийским государствам, входящим в НАТО, и к территории России. Первую неделю уделили вопросам слаживания и обеспечению безопасности судоходства. Финальная часть разделится на несколько отдельных боевых эпизодов, которые будут выполнять одновременно. Именно тут пройдут практические стрельбы и тактические упражнения. Командирам кораблей для реалистичности позволят действовать с большей свободой и при необходимости импровизировать.

Командование учений отмечает, что они будут стремиться к максимальной реалистичности на маневрах и использовать в военной игре реальную географию региона. Они отработают контроль и защиту конкретных узостей и проливов, а не какой-то синтезированной карты несуществующих территорий, как иногда делалось раньше.

Впервые важным эпизодом Baltops станет отражение кибератаки. Защищать будут компьютерные сети самих кораблей, а также системы связи и автоматического управления группировкой. Учитывая, насколько часто в США и других странах НАТО заявляют о таких атаках из России, несложно догадаться, кто подразумевается под неназванным противником на Балтике.

Флагманский корабль 6-го флота США Mount Whitney

Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Защита средств связи необходима, потому что управлять действиями объединенного флота будет командование военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO) из своего штаба в Португалии. Для руководства высадкой морского десанта на Балтику прибыл американский командный корабль USS Mount Whitney — флагман 6-го флота США.

Ограниченная десантная операция неподалеку от Калининградской области станет одним из завершающих эпизодов учений. Помимо сил из США, в ней примет участие отряд коммандос из Великобритании. Спецназовцы отработают не только высадку на побережье к югу от Клайпеды, но и внедрение вглубь территории условного противника.

Серия учений Baltops началась в 1971 году как способ демонстрации силы в регионе перед лицом СССР и организации Варшавского договора. После не слишком продолжительного периода «потепления» в XXI веке они вновь вернулись к изначальному формату. Теперь «силу, решимость и единство» разросшееся НАТО демонстрирует России.

Параллельно с военными играми Североатлантического альянса, в регионе стартовали и ответные учения Балтийского флота. Его корабли и авиация будут пристально наблюдать за иностранными маневрами, а в Калининградской области пройдут противодесантные учения и проверки действий береговых ракетных комплексов.



Антон Лавров

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