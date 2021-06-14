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ТАСС

Возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard продали за $28 млн

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Представитель компании Blue Origin уточнила, что имя покупателя назовут через пару недель. Сам полет, как ожидается, состоится 20 июля и продлится около 11 минут

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Неизвестный покупатель заплатил $28 млн за возможность совершить суборбитальный полет на корабле New Shepard американской компания Blue Origin. Аукцион транслировался в субботу на сайте Blue Origin.

"Продано за $28 млн", - сказал ведущий торгов. Стартовая стоимость была установлена в размере $4,8 млн. Торги продолжались лишь несколько минут.

Полет, как ожидается, состоится 20 июля и продлится около 11 минут. В нем также примут участие глава корпорации Amazon Джефф Безос и его брат Марк. Запуск будет осуществлен в штате Техас. Джефф Безос является владельцем Blue Origin.

Ориен Корнелл, отвечающая за продажу мест на корабле компании Blue Origin, уточнила, что для участия в торгах ранее зарегистрировались более 7 тыс. человек из 159 стран. По словам Корнелл, заявки на приобретение одного места на корабле компания начала принимать еще в мае. Вырученные по итогам торгов средства будут переданы спонсируемому Blue Origin некоммерческому фонду. Его задача состоит в том, чтобы заинтересовать детей получением образования и работой в научно-технической сфере.

Корнелл сообщила, что имя покупателя назовут "через пару недель" из-за необходимости "завершить оформление документов". Кроме того, как ожидается, вскоре объявят имя еще одного человека, который станет членом экипажа. По словам Корнелл, представители Blue Origin свяжутся с наиболее активными участниками аукциона и предложат им совершить суборбитальный полет позднее.

Blue Origin - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
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