Войти
ТАСС

Китай намерен к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса

230
0
0
Посадка зонда «Тяньвэнь-1» на померхности Марса на экране
Посадка зонда «Тяньвэнь-1» на померхности Марса на экране.
Источник изображения: © AP Photo, Mark Schiefelbein

Ранее республика при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" осуществила запуск автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1". 15 мая посадочный модуль станции совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китай планирует к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян.

"[В ближайшие 10 лет] Китай продолжит осуществление крупных научно-технических проектов, нацеленных на повышение мощи космической отрасли страны", - приводит его слова агентство "Синьхуа". Как указал он, в это время "будут продвигаться крупные проекты, связанные с исследованием планет, Луны, пилотируемой космонавтикой, строительством тяжелых ракет-носителей, многоразовыми транспортными космическими системами, спутниковым интернетом".

"В сфере исследования планет, вызывающей у всех наибольший интерес, примерно к 2025 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке образцов околоземных астероидов. <...> Примерно к 2030 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке на Землю образцов с Марса", - указал Сюй Хунлян.

23 июля 2020 года Китай при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1". 15 мая посадочный модуль станции совершил успешную посадку на поверхность Марса, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Красной планете. Входящий ее состав миссии марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период работы марсохода на поверхности Красной планеты составит 92 земных суток.

Как заявил в мае главный конструктор национальной марсианской миссии "Тяньвэнь-1" Чжан Жунцяо, в будущем Китай планирует запуск новых миссий к Марсу и Юпитеру для исследования этих планет и возвращения на Землю образцов породы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
ИТ
Луна
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
17.05.2021
Китай впервые в своей истории посадил на Марсе планетоход
25.02.2021
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса
31.12.2020
Краснее некуда
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
11.03.2015
Документ дня: Ждут ли АТР новые звездные войны?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2