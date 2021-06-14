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Известия.ru

На Украине призвали к созданию долетающих до Урала ракет

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Максименко

Украине следует создать собственные ракеты, способные долететь до Урала. Об этом в субботу, 12 июня, заявил бывший замначальника генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко.

«Мы всё равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты в первую очередь должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские», — сообщил Романенко в эфире Четвертого канала.

Он подчеркнул, что Киев должен создавать свое высокоточное ракетное оружие, а не полагаться лишь на помощь со стороны НАТО.

Романенко отметил, что сегодня Украина ограничена договором о ракетах средней и малой дальности. Однако из него уже вышли Россия и США и снятие ограничений — «дело времени», добавил генерал.

8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины «есть все необходимые инструменты для того, чтобы двигаться в сторону НАТО». Речь идет о движении «в сторону готовности к членству в будущем», отметил он на слушаниях в международном комитете сената. Блинкен добавил, что США поддерживают членство Украины в НАТО.

При этом 7 июня заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что на саммите НАТО поднимут тему позиции открытых дверей по Украине, однако по вопросу ее членства пока не удалось достичь консенсуса.

6 июня в интервью порталу Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости решить вопрос о вступлении страны в НАТО немедленно, так как Украина якобы находится в опасности и на кону ее независимость. Вместе с этим он обратил внимание на то, что жители Украины всё меньше верят во вступление в альянс и это является «большой проблемой».

В середине мая на Украине назвали вступление в НАТО жизненно необходимым шагом для прекращения конфликта в Донбассе и предупреждения возникновения конфликтов в будущем. 12 апреля Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой помочь стране вступить в НАТО. По его словам, членство в альянсе якобы станет единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.


ДРСМД был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729. В России данные обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли. В августе 2019 года договор утратил силу из-за выхода Вашингтона.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
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