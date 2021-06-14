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РИА Новости

Президент России заявил, что страна обладает самым мощным атомным ледокольным флотом

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Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска
Прибытие атомного ледокола "Арктика" в порт Мурманска.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает самым мощным атомным ледокольным флотом и будет дальше его развивать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в День России вручил государственные премии и наградил героев труда в Кремле. Это звание было присвоено в том числе капитану-наставнику департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке Геннадию Антохину. После церемонии президент неформально пообщался со всеми лауреатами за бокалом шампанского, речь зашла в том числе и о российских ледоколах.

"У нас вообще самый мощный ледокольный флот, самый мощный атомный ледокольный флот - в России, и мы его развиваем. Еще несколько новейших, очень мощных ледоколов построим в ближайшее время, в том числе "Лидер". Такого в мире вообще не только нет, но и не было никогда, даже у нас", - сказал Путин.

Он отметил, что "Лидер" "будет колоть лед практически неограниченной толщины, до трех метров".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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