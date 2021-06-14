Американский аналитик Томпсон предложил выгодный для США способ борьбы с российскими подлодками

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские малозаметные подлодки несут в себе угрозу, создавая "дьявольскую проблему" для Запада, заявил старший обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

По его мнению, США могут предложить Европе "дешевый способ" защититься от субмарин ВМФ России.

"Сейчас у Белого дома есть не только возможность укрепить НАТО, но и продвинуть национальную промышленность. <...> Кажется, для этого не нужны даже новые средства из федерального бюджета", — отметил Томпсон.

Обозреватель объяснил, что сейчас в Европе не существует современного оборудования для обнаружения подлодок. Согласно статье, ЕС использует устаревшие самолеты, в то время как США способны предоставить союзникам патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon. Это поможет в борьбе с "российской угрозой", снизит нагрузку на ВМС США и обеспечит американцам тысячи рабочих мест, считает Томпсон.

Он подчеркнул, что закупка американских самолетов станет "прекрасной возможностью" для администрации Байдена укрепить лидерство Вашингтона и "недорого" решить сразу несколько стратегических задач.

Заявления о российской угрозе регулярно звучат из США и европейских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, на Западе прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше войск близ российских границ.