В российской армии стало больше тайн

Отныне тайна в России не только государственная, но и служебная. Вчера, 11 июня, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.

«Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти, органами власти субъектов, органами местного самоуправления и организациями по подготовке мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий», — говорится в тексте документа.

Советский плакат, посвящённый сохранению в секрете государственной тайны Источник изображения: reddirect.ru

Утверждённые документом поправки внесены в федеральный закон «Об обороне». На законодательном уровне к категории конфиденциальной отнесена информация при реализации мероприятий в области обороны, которая не составляла государственной тайны и не являлась общедоступной. Ранее единственным инструментом, ограничивавшим распространение служебной информации, было постановление правительства РФ №1233, действие которого распространялось только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации.

С подписанием закона распространение такой информации ограничивается в том числе для органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также организаций и граждан РФ. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей. Для военнослужащих ВС РФ, других войск и формирований, а также граждан, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Ранее в России объявили о намерении вернуть в законодательство понятие военной тайны, а также запретили военнослужащим пользоваться смартфонами.