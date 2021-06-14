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Интерфакс-АВН

США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress.
Источник изображения: CC0 / Senior Airman Carlin Leslie /

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти количество авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие, следует из данных Федерации американских ученых.

В настоящее время стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещаются на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).

Хранилища с ядерными авиабомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками расположены только на авиабазах Майнот и Уайтмен, где соответственно базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Увеличение количества таких авиабаз связано с поступлением на вооружение ВВС США новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, которые будут размещаться на авиабазах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен. Там будут созданы хранилища для ядерных авиабомб и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

По данным Пентагона, первые новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider будут размещены на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота.

Как сообщила на текущей неделе на слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло, Соединенные Штаты уже построили первые два новых стратегических бомбардировщика B-21 Raider.

По ее словам, в настоящее время идет проверка всех систем самолетов. Летные испытания начнутся в следующем году.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены. До сих пор не опубликовано ни одного его изображения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Компании
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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