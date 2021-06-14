США увеличат число авиабаз с ядерным оружием

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти количество авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие, следует из данных Федерации американских ученых.

В настоящее время стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer размещаются на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).

Хранилища с ядерными авиабомбами и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками расположены только на авиабазах Майнот и Уайтмен, где соответственно базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Увеличение количества таких авиабаз связано с поступлением на вооружение ВВС США новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider, которые будут размещаться на авиабазах Элсуорт, Дайесс и Уайтмен. Там будут созданы хранилища для ядерных авиабомб и крылатых ракет с ядерными боеголовками.

По данным Пентагона, первые новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider будут размещены на авиабазе Элсуорт в штате Южная Дакота.

Как сообщила на текущей неделе на слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло, Соединенные Штаты уже построили первые два новых стратегических бомбардировщика B-21 Raider.

По ее словам, в настоящее время идет проверка всех систем самолетов. Летные испытания начнутся в следующем году.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены. До сих пор не опубликовано ни одного его изображения.