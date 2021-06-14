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Haber7 (Турция): Турция не поддастся давлению «или США, или Россия»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает с речью в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo, Pool Photo

По мнению автора, администрацию Байдена необходимо убедить в том, что политика времен холодной войны больше не работает. США должны определить новый курс и с Евросоюзом, и с Турцией. Но какой курс изберет Анкара, которая не хочет выбирать между США и Россией?

Сегодня перед США - Турция, которая разрушает все классические схемы холодной войны.

Администрация США продолжает отрицать, но это правда.

Для американских властей Турция на самом деле является очень серьезным испытанием.

США, планирующие построить прочные и даже блоковые отношения с ЕС, беспокоятся о том, что не смогут удержать Турцию в своем уравнении.

Если администрация Байдена не в силах повлиять на Турцию в вопросе России, тогда как она сможет повлиять на Германию?

Сделать это нет шансов.

Германия в Евросоюзе может выделяться как держава, которая остается за рамками значительной части политики США в отношении России.

Или Франция.

В то время как администрация Байдена озабочена укреплением НАТО вместе с ЕС, президент Франции, констатировавший "смерть мозга" НАТО, с другой стороны, выступил инициатором плана Европейской армии в качестве альтернативы НАТО.

Если администрация Байдена не может воздействовать на Турцию в вопросе России, тогда как она сможет сделать это в отношении Франции, заигрывающей с русскими в Ливии?

Администрацию Байдена необходимо убедить в том, что политика времен холодной войны больше не работает и не будет работать.

США должны определить новый курс и с ЕС, и с Турцией.

Есть важный, озадачивающий вопрос.

Навязывание "или США, или Россия".

Да, мы чувствуем такое давление.

Но Турция не поддастся ему.

Курс Турции ясен. Направление - Запад, однако прямого подчинения Западу, как во времена холодной войны, нет, есть независимая внешняя политика и периодическое сближение с Россией в ее рамках, как это делают Германия и Франция.

США стараются держать Турцию как можно дальше от России.

На самом деле Турция тоже, насколько это возможно, может держаться на расстоянии от России.

А точнее, Турция знает, когда и где быть рядом с Россией или держаться подальше от нее.

В этой связи обращает на себя внимание напряженность вокруг Украины между США и Россией.

Мы видим пророчества беды, которые начинаются словами: "А если Украина станет членом НАТО".

На вопрос о том, что будет, если Украина станет членом НАТО, Путин очень ясно дал понять: "Вспыхнет война".

Но если станет членом НАТО.

Возможно ли это?

Турция объявила о своей поддержке.

И некоторые трактовали эту ситуацию так: Турция сожгла мосты с Россией.

У Турции очень хорошие отношения с Украиной. У США тоже хорошие отношения с Украиной.

Украина - важный общий знаменатель между Турцией и США, который остается за рамками всех источников кризиса в турецко-американских отношениях.

Турция, когда возникает такой вопрос, показывает, что поддерживает членство Украины в НАТО и сходится с США в политике по этому вопросу.

Хотя этот вопрос причиняет беспокойство России, Украина все-таки не стала членом НАТО.

Если дело дойдет до рассмотрения этого вопроса, возникнут другие страны, которые наложат вето на членство Украины в альянсе, в первую очередь Германия.

С этой точки зрения обещание Турцией поддержки Украины в вопросе членства в НАТО представляет ценность как политический аргумент и в наших отношениях с Украиной, и в наших отношениях с США.

Мы можем сказать, что такая же ситуация имеет место и в отношении Грузии в квартете Турция - США - Россия - НАТО.

Можно даже включить Афганистан в это уравнение.

Да, урегулировать кризисы из-за С-400, Рабочей партии Курдистана (РПК), Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ) и так далее будет непросто, но, поскольку отношения между США и Турцией должны каким-то образом продолжаться, нам, определенно, нужно видеть, что также могут быть построены уравнения, которые не заставят Турцию разрываться на части, не поставят ее в трудное положение, не столкнут лбами с третьими странами.


Таха Даглы (Taha Dağlı)

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Афганистан
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Грузия
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С-400 Триумф
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