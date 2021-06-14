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Интерфакс-АВН

Российская армия в этом году получит почти две сотни танков

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Т-90М
Т-90М.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Сухопутные войска России в течение года получат более 170 современных танков, в том числе Т-90М "Прорыв" - последнюю модификацию основного боевого танка Т-90, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3, Т-72Б3М, порядка 80 единиц Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой, партия танков Т-90М "Прорыв", - говорится в сообщении Минобороны.

В нем отмечается, что эти современные и модернизированные образцы бронетанковой техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

Модернизированный танк Т-80БВМ оснащен многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Усовершенствована ходовая часть. Танки Т-80БВМ приспособлены для действий в условиях низких температур.

Т-90М "Прорыв" - последняя модификация основного боевого танка Т-90. У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

23 февраля в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") сообщили "Интерфаксу" о начале серийных поставок Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

Россия заняла первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня, сообщил в сентябре 2017 года заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

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Продукция
Т-72
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Т-80БВМ
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1 комментарий
№1
14.06.2021 02:47
Спрашивал на форуме отвага сказали, что на этих "современных" танках пока отсутствует КАЗ Арена-М
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