Два самолёта для контроля за лётными испытаниями пройдут модернизацию

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Два самолетных командно-измерительных пункта (СКИП) будут модернизированы для проведения опережающих летных исследований, следует из информации на портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова (входит в ОАК) разместил закупку на поставку бортового телеметрического оборудования "Орбита IV" для модернизации самолетного командно-измерительного пункта (СКИП).

"Цель модернизации СКИП - создание наземного и мобильного комплекса для сбора, регистрации и обработки параметров, при проведении опережающих летных исследований и испытаний специзделий весом до 6 тонн, в том числе и на протяженных необорудованных трассах и опытных двигателей с тягой до 25 тонн", - говорится в документе.

Согласно проекту контракта, новое оборудование должно быть передано в ЛИИ им. Громова до конца 2021 года.

Начальная стоимость аппаратуры для двух самолетов - 20 млн рублей.

Самолеты, известные как Ил-976 СКИП (самолетный командно-измерительный пункт), строились в 1980-е годы на базе военно-транспортных Ил-76МД. Их основное назначение - контроль за полетами космических объектов, баллистических и крылатых ракет с помощью телеметрии. Также эти машины использовались для обеспечения проведения летных испытаний. Всего было построено пять таких самолетов.