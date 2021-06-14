FREMM расходится по миру

Индонезия продолжает пополнять свой флот боевыми единицами. Вчера, 11 июня, пресс-служба итальянской компании Fincantieri объявила о подписании контракта с Минобороны Индонезии на поставку восьми фрегатов.

Стороны не разглашают деталей контракта, однако известно, что ВМС Индонезии получат шесть фрегатов типа FREMM новой постройки, а также два из восьми итальянских фрегатов Maestrale после ремонта и модернизации. При этом три корабля FREMM будут построены в Италии, а оставшиеся — в Индонезии.

Фрегаты типа FREMM Источник изображения: fincantieri.com

Фрегаты типа FREMM (Fregata multi-missione, многоцелевой фрегат) являются итало-французской разработкой. Во Франции производством этих кораблей занимается компания DCNS, в Италии — компания Orizzonte Sistemi Navali, созданная корпорациями Fincantieri и Finmeccanica. Всего планировалось построить 20 фрегатов типа FREMM: 8 — для Франции, 10 — для Италии, по одному кораблю для Марокко и Египта. Позже проект FREMM был выбран ВМС США в рамках проекта ).

Фрегаты типа FREMM имеют сравнительно большое водоизмещение (6700 т), что обеспечивает им высокую боевую эффективность, относительную лёгкость в обслуживании и возможности для дальнейшей модернизации. Максимальная скорость корабля составляет 27 узлов (50 км/ч). Для противолодочных операций предусмотрен малошумный режим движения с помощью электромоторов (максимальная скорость — 15 узлов). Длина каждого из фрегатов составляет 144 м, ширина — 19,7 м, экипаж насчитывает 200 человек.