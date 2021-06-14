В РВСН завершено создание тренажёров для стратегического ракетного комплекса "Ярс"

Москва. 12 июня. ИНТЕРФАКС - В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) созданы тренажёрные системы для подготовки боевых расчётов комплексов "Ярс", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны РФ.

"В РВСН полностью завершено создание учебно-тренировочных средств для ракетного комплекса "Ярс". Программное обеспечение и состав информации новейших тренажёров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины", - заявили в Минобороны.

"Они позволяют моделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машин в любых экстремальных условиях с учётом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что для каждого образца вооружения, поступающего в РВСН, создаются свои тренажёры, которые объединены в одну учебно-тренировочную сеть.

"До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажёрами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса "Ярс". При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин", - сообщили в департаменте информации.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, который способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.