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РИА Новости

США решили выделить на вооружение Украины 150 миллионов долларов

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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 12 июня/ Радио Sputnik. Американская администрация выделит 150 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня министерство объявляет новый пакет помощи в размере 150 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО", – приводит РИА Новости слова Кирби во время брифинга в пятницу.

Пакет помощи предусматривает передачу Киеву двух противоартиллерийских радаров, нескольких беспилотников и средства связи, уточнил Джон Кирби.

Он также подтвердил, что США продолжат помогать Украине в обеспечении ее безопасности, включая предоставление этой стране летального оружия.

Ранее комитет по иностранным делам сената США принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.

С 2014 года США выделили Украине уже более 2,5 млрд долларов, напоминает "Коммерсант". В Пентагоне добавили, что намерены продолжать укрепление стратегического партнерства с Киевом по линии безопасности и обороны.

Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе.

Против поставок оружия Украине высказывались и в Европе. В частности, на днях официальный представитель кабмина ФРГ Штеффан Зайберт подчеркнул, что у Берлина "нет новой позиции" по вопросу возможной поставки вооружений на Украину.

По его словам, ФРГ и так "достаточно интенсивно" поддерживает Киев "политически, дипломатически и в значительной степени экономически".

В мае президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Германия не предоставила Украине "никакой военной помощи, однако она могла бы это сделать".

Комментируя эти слова, глава МИД Германии Хайко Маас тоже озвучивал мнение официального Берлина, что поставки оружия не помогут решить конфликт в Донбассе. Он также напомнил, что с 2014 года ФРГ вложилась в гражданский сектор Украины на сумму почти в два миллиарда евро.

Ранее радио Sputnik заметило, что в Киеве переврали слова Байдена о членстве Украины в НАТО.

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