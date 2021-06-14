NHK: житель Японии мог передать России секретные данных о разработках США

На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Задержанный в Японии глава компании по обработке технической документации Кадзуо Миясака мог передавать сотруднику торгпредства России данные о последних технологиях США в космической отрасли, сообщил телеканал NHK.

"По (его) просьбе я получил и передал материалы о новейших технологиях США в области освоения космоса", - приводит его показания телеканал со слов источников в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о космическом беспилотнике X37B (экспериментальный орбитальный беспилотный самолет Boeing X-37).

Миясаки также сообщил следствию, что на протяжении последних 30 лет передавал данные в общей сложности 15 сотрудникам российских структур и получил за это вознаграждение около 10 миллионов иен (около 91 тысячи долларов).

В четверг японские СМИ сообщили о задержании в префектуре Канагава бывшего главы исследовательской компании по подозрению в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Японии информации, имеющей отношение к военным технологиям.

Ранее сообщалось, что 70-летний Миясака долгое время руководил компанией по исследованию технической литературы. В 2019 году, скрыв истинную причину и цель, получил доступ к базе данных для поиска информации, связанной с разработкой беспилотников и улучшения возможностей военной разведки с использованием радаров. Он сделал копии восьми экземпляров литературы и передал сотруднику российской стороны.

Посольство Российской Федерации в Японии в пятницу заявило, что изучает ситуацию.