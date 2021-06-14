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РИА Новости

"Роскосмос" и Минобороны приняли техпроект комплекса для пусков с космодрома Восточный

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Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Роскосмос

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Минобороны РФ приняли технический проект космического ракетного комплекса с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" для пусков с космодрома Восточный, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.

"Принят технический проект космического ракетного комплекса (КРК) тяжелого класса на космодроме Восточный "Амур" (название опытно-конструкторской работы - ред.)", - сказал он, добавив, что приемка проведена специалистами "Роскосмоса" и Минобороны РФ.

"В рамках технического проекта Центром Хруничева разработан технический облик КРК "Амур", приняты основные принципиальные решения, в том числе конструктивные, схемные, технологические, позволяющие обеспечить достижение заданных в тактико-техническом задании характеристик", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Он отметил, что в состав КРК "Амур" входит ракета "Ангара-А5", аналогичная запускаемой с космодрома Плесецк, и модернизированная "Ангара-А5М" с улучшенными энергомассовыми характеристиками, которые достигаются благодаря модернизированным двигателям РД-191М на первой и второй ступенях и применению новых конструктивных и технологических решений при изготовлении ракеты (сварка трением с перемешиванием, ротационная вытяжка днищ баков, оптимизация бортовой кабельной сети, вафельный фон обечаек баков), что позволяет снизить массу конструкции и повысить надежность.

Представитель пресс-службы госкорпорации также сообщил, что технический проект позволяет перейти к разработке рабочей конструкторской документации (РКД) и изготовлению опытных образцов.

"В целях сокращения сроков создания КРК "Амур" разработка РКД велась одновременно с проектированием. После приемки технического проекта РКД проверяется на соответствие принятому проекту и может предъявляться заказчикам", - пояснил он.

Летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий в 2024 и 2025 годах - с помощью модернизированной "Ангары-А5М".

Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" сможет выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
РД-191
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Плесецк
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