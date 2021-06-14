Войти
Известия.ru

Блошенко стал новым куратором пилотируемых программ в «Роскосмосе»

249
0
0
Александр Блошенко
Александр Блошенко.
Источник изображения: РИА Новости/Владимир Трефилов

Новым куратором пилотируемых программ госкорпорации «Роскосмос» и стал исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко, сообщили в субботу, 12 июня, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передаче вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко», — рассказали в «Роскосмосе».

В 2018 году Блошенко стал советником по науке гендиректора «Роскосмоса», уже через год его назначили исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке.

Курировавший пилотируемые программы госкорпорации с 2016 года Герой Советского Союза и России космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора на должность советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

С октября 2005 до июня 2015 года являлся рекордсменом Земли по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов. Кроме того, Крикалев выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
17.08.2020
Доход Рогозина за год вырос в полтора раза
27.03.2020
В Россию из США прибыл «циклопический мигрант»
19.11.2019
Рогозин обсудил с саудовским принцем возможный полет в космос астронавта Саудовской Аравии
19.09.2019
Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику и идеологию - Рогозин
15.07.2019
"Поймали Солнце": Россия совершила запуск года
14.06.2017
Россия и Казахстан договорились о втором этапе утилизации старых объектов Байконура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2