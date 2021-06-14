Блошенко стал новым куратором пилотируемых программ в «Роскосмосе»

Новым куратором пилотируемых программ госкорпорации «Роскосмос» и стал исполнительный директор госкорпорации Александр Блошенко, сообщили в субботу, 12 июня, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции принято решение о передаче вопросов пилотируемой космонавтики в ведение исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко», — рассказали в «Роскосмосе».

В 2018 году Блошенко стал советником по науке гендиректора «Роскосмоса», уже через год его назначили исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке.

Курировавший пилотируемые программы госкорпорации с 2016 года Герой Советского Союза и России космонавт Сергей Крикалев переведен с должности исполнительного директора на должность советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

С октября 2005 до июня 2015 года являлся рекордсменом Земли по суммарному времени пребывания в космосе — 803 дня за шесть стартов. Кроме того, Крикалев выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.