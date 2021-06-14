В России могут разработать аналог катера "Гагара" для спасения при запусках с Восточного

Начальник отдела подготовки космонавтов к экстремальным факторам космического полета ЦПК Анатолий Забрусков сообщил, что пока разработчик катера не выбран

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Новый катер по образу и подобию катера "Гагара" может быть разработан в РФ для спасения экипажа в случае нештатных ситуаций при пилотируемых запусках с космодрома Восточный. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела подготовки космонавтов к экстремальным факторам космического полета Центра подготовки космонавтов Анатолий Забрусков.

По его словам, сейчас ведется эскизное проектирование комплекса, включающего воздушные и наземные средства спасения при пилотируемых запусках с Восточного. В его рамках может быть создан и аварийно-спасательный катер.

"В свое время у нас в отделе был Александр Михайлович Сухов, который принимал участие в испытаниях подобного катера, он назывался "Гагара". Было несколько сбросов на воду в районе Феодосии с Ил-76. По этому же принципу, по этому же образу и подобию хотят сделать нечто подобное. Он будет с улучшенными характеристиками, и будет называться по-другому", - отметил Забрусков.

Пока разработчик катера, добавил начальник отдела ЦПК, не выбран.

Система аварийного спасения

В сентябре 2019 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что концерн "Калашников" может представить свои предложения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа.

В январе 2020 года Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что первая ступень системы аварийного спасения перспективного корабля "Орел" будет представлять собой ракетный блок аварийного спасения, который должен увести корабль на безопасное расстояние в случае развития нештатной ситуации на стартовом комплексе и начальном этапе полета. На заключительном этапе выведения система будет иметь достаточно энергетики, чтобы на собственных двигателях, без ракеты поднять корабль на безопасную орбиту.