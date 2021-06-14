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Известия.ru

Минобороны сообщило о переброске боевиками бронетехники в Идлиб

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago stock&people

Боевики перебрасывают отряды и бронетехнику в район населенных пунктов Саан и Мадждалия в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«По данным средств объективного контроля, незаконные вооруженные формирования в южной части идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб», — сказал Кулить журналистам на брифинге.

По его словам, командование сирийских правительственных сил отмечает резкий рост количества обстрелов со стороны боевиков террористических группировок из указанного района по позициям сирийских ВС на направлениях Руайха, Джубас и Саракиб.

9 июня сообщалось, что российский военный погиб, еще трое пострадали в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действующая на территории Сирии террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ.

Она указала, что накапливаемые боевиками в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения.

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