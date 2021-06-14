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Газета.ru

"Без отцов остались четверо детей": в ЛНР сообщили о гибели пятерых ополченцев

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Война на Донбассе
Война на Донбассе.
Источник изображения: Валерий Мельников/РИА "Новости"

Глава ЛНР Пасечник обвинил власти Украины в организации диверсии

В непризнанной Луганской народной республике сообщили о гибели пятерых ополченцев в результате нападения бойцов диверсионной группой ВСУ. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, атака была спланирована непосредственно властями Украины. МИД самопровозглашенной республики призвал страны-гаранты Минских соглашений - Германию, Россию и Францию - убедить Киев отказаться от террора и геноцида.

Бойцы диверсионной группы отдельного центра специальных операций «Запад» Вооруженных сил Украины в пятницу, 11 июня, убили в районе поселка Голубовское на наблюдательном посту Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Луганской народной республики пятерых ополченцев, сообщили представители НМ.

В ведомстве допустили, что целью нападения была попытка вызвать ответный огонь бойцов ЛНР, чтобы обвинить республику в нарушении утвержденных на международном уровне Минских договоренностей.

«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», - говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

В НМ отметили, что нападение ВСУ привело к тому, что "без отцов остались четверо детей".

«Необходимо отметить, что в Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны на Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот», - пояснили в ополчении.

В ЛНР также обвинили США в разжигании конфликта посредством поставок вооружения и оборудования - снайперских винтовок, приборов ночного видения - украинским силовикам. Кроме того, американские инструкторы тренируют и самих украинских снайперов.

Для сокрытия своего вооружения от наблюдателей ОБСЕ руководители оперативного командования «Север» применяют средства радиоэлектронной борьбы - станцию радиоподавления каналов управления и навигации БпЛА «Буковель-АД», добавили в НМ.

«Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в данном регионе. Это связано с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем. Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации», - указали в самопровозглашенной республике.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уверен, что к нападению ВСУ причастно непосредственно власти Украины.

«Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», - заявил луганский лидер.

После трагедии Пасечник прервал визит в Крым, где он принимал участие в XIV Международном фестивале «Великое русское слово», и возвратился в Донбасс.

В свою очередь, МИД ЛНР призвал страны-гаранты Минских соглашений - Германию, Россию и Францию - убедить Киев отказаться от атак на ополченцев.

«Обращаемся к странам-гарантам Минского процесса, ко всему мировому сообществу: примите меры к отказу Киева от попыток решить конфликт силовым путем, включая практики террора и геноцида», - указывается в сообщении МИД.

Со своей стороны, штаб Операции объединенных сил Украины обвинил в эскалации ополченцев, заявив, что бойцы ЛНР открывали огонь из автомата и ручных противотанковых гранатометов на Приазовье, в результате чего один украинский военнослужащий получил смертельную осколочную рану.

Тремя днями ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Зеленский саботирует Минские соглашения, сообщает РИА «Новости».

«Всеми силами [саботирует]. Стремясь сохранить санкции, которые были введены западом против России», - сказал российский дипломат.

По его словам, изменение места переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которого добивается Украина, никак не отразится на нежелании Киева выполнять Минские договоренности.

Конфликт в Донбассе объясняется тем, что Киев не желает общаться с представителями ДНР и ЛНР, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические… это фундаментальная причина», - сказал чиновник.

По его словам, это ставит под вопрос желание Украины и «нормандского формата» достичь мира. Козак также выразил мнение, что режим прекращения огня в полной мере не соблюдается, а механизм предотвращения перестрелок не работает. По его словам, этот механизм нужно совершенствовать.


Андрей Ермолов

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