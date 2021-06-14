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Интерфакс-АВН

Российские военные вернулись из Сербии после завершения совместного учения

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие инженерных войск Вооруженных сил РФ вернулись в Россию из Республики Сербия после завершения совместного учения, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе учения российские и сербские военнослужащие отработали вопросы взаимодействия при выполнении задач инженерного обеспечения", - сообщили в российском военном ведомстве.

По их данным, в ходе учения российские военнослужащие также "провели консультации и передали накопленный опыт, приобретенный инженерными войсками Российской Федерации в ходе решения задач инженерного обеспечения, как в России, так и за её пределами".

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