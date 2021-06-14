Войти
Российская газета

Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил

317
0
0
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Чайко
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Чайко.
Источник изображения: Сергей Орлов / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил очередные звания ряду высших офицеров Вооруженных сил РФ.

Специальные звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, еще 23 работника органов внутренних дел получили звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции. Двое сотрудников Росгвардии стали генерал-майорами полиции, а еще четверо получили воинские звания генерал-майора. Также один сотрудник военной прокуратуры получил воинское звание генерал-майора юстиции. Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили четверо сотрудников Государственной противопожарной службы, еще девять - звания генерал-майора. В СК один сотрудник стал генерал-лейтенантом юстиции и четверо - генерал-майорами, в ФСИН двух сотрудников повысили до звания генерал-лейтенанта и генерал-майора внутренней службы.

В том числе звание генерал-полковника получил Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в Сирии. Кроме того, звание адмирала присвоено командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову.


Владимир Баршев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧФ
Похожие новости
02.04.2021
АрміяINFORM (Украина): Путин уже напал, или к какой войне готовится Россия в последние годы
25.02.2019
Первый за три года: Олег Салюков стал генералом армии
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2