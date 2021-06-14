Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил очередные звания ряду высших офицеров Вооруженных сил РФ.

Специальные звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции получили два сотрудника МВД, еще 23 работника органов внутренних дел получили звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции. Двое сотрудников Росгвардии стали генерал-майорами полиции, а еще четверо получили воинские звания генерал-майора. Также один сотрудник военной прокуратуры получил воинское звание генерал-майора юстиции. Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили четверо сотрудников Государственной противопожарной службы, еще девять - звания генерал-майора. В СК один сотрудник стал генерал-лейтенантом юстиции и четверо - генерал-майорами, в ФСИН двух сотрудников повысили до звания генерал-лейтенанта и генерал-майора внутренней службы.

В том числе звание генерал-полковника получил Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в Сирии. Кроме того, звание адмирала присвоено командующему Черноморским флотом РФ Игорю Осипову.

Владимир Баршев